WhatsApp: esta conversación entre un empleado y su jefe se volvió viral por esta razón

Miles de usuarios en las redes sociales se han indignado al leer este mensaje de WhatsApp que se ha vuelto viral en todos lados. Se trata de una conversación entre un trabajador y su jefe.

El joven que trabaja en un hotel en La Coruña, España, solicitó sus vacaciones y se las dieron, sin embargo, nunca pensó que esto se volvería en una odisea. Un día antes de empezar sus días libres, este empleado descubre que su jefe lo ha incluido en el horario de trabajo de los días que se va.

Él, extrañado, decide preguntarle a su superior abriendo una conversación de WhatsApp: “Yo tengo vacaciones del 5 al 11 y en el horario pone que trabajo esta semana”. Una hora y media después, su jefe le contesta que le necesitan, ya que otro empleado se ha marchado, y le pide que posponga sus vacaciones.

“Tengo un viaje pagado”, le dice el camarero al que ya le habían aceptado esos días de vacaciones. La respuesta a este último mensaje es lo que ha hecho que los usuarios se indignen.

¿Quieres saber de qué se trata? Descubre el final de la conversación y mira cómo terminó en la siguiente galería.

