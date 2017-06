WhatsApp: esposo infiel le pide perdón a su pareja, pero ella le respondió así

¿Alguna vez te ha peleado con tu pareja y en lugar de llamarla o verla, le escribiste por WhatsApp pidiéndole perdón? Esta es la historia de un esposo que le fue infiel a su pareja. Cuando le dijo que quería regresar con ella, mira lo que la chica le respondió.

Adrián y Brenda, los protagonistas de esta ocurrente conversación de WhatsApp, son de nacionalidad mexicana. Ambos eran una pareja feliz; sin embargo, una infidelidad de él produjo una ruptura que ella no perdonaría jamás en su vida.

Aunque Adrían trató por todos los medios de recuperar a su amada, ella no dio su brazo a torcer y le dio varias respuestas que han sido catalogadas como épicas por los usuarios de las redes sociales.

La conversación se ha convertido viral en WhatsApp por la forma en cómo ella acabó con toda la relación. Si alguien te hizo lo mismo, seguro te sentirás identificada.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te muestra la conversación de WhatsApp entre Adrían y Brenda, la pareja mexicana que se ha vuelvo “famosa” entre los cibernautas de esa nacionalidad.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3