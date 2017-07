WhatsApp: ella habló con cuatro solteros desconocidos a la vez y mira lo que pasó

Una chica decidió participar de un programa concurso que ofrecía la famosa “cita a ciegas”. Para ello el primer reto a fin de conocer a la persona es que debía realizar una serie de conversaciones por WhatsApp con algunos solteros.

Ella eligió cuatro al azar y lo que nunca pensó es que la pasaría tan mal como lo suponíamos. La mujer empezó a conversar con uno, este le contestó con un simple “Hola”.

La conversación iba transcurriendo de forma normal, hasta que el sujeto le pide una foto desnuda a la mujer. Ella decidió finalmente cortar todo tipo de comunicación.

Luego fue con el segundo, el tercero y el cuarto. Pero cuando la conversación agarraba más confianza, siempre le pedían una imagen hot de ella, mostrando no solo el cuerpo, sino también sus atributos.

¿Qué es lo que ocurrió? Si quieres enterarte cómo acabó estas conversaciones y qué eran estas personas, mira la siguiente galería. Te sorprenderás.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3