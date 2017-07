WhatsApp: dijo que era fan de The Walking Dead, pero esto la delató

Una nueva conversación de WhatsApp está que remece las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ya que cuenta la historia de una joven que decía ser fan de The Walking Dead sin embargo, una frase delató su mentira.

Por el momento, se desconoce la autenticidad de esta nueva conversación de WhatsApp, lo único que se sabe es que ha hecho a reír a miles de personas, especialmente a los fans de The Walking Dead.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando la joven le pregunta a su enamorado qué está viendo, a lo que él le dice que se encuentra mirando The Walking Dead.

Ante esta respuesta, la muchacha dijo que también era fan de The Walking Dead y que en especial le gustaba algo en particular de la serie; sin embargo, ese “algo” no existía y terminó revelando su engaño.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación de WhatsApp completa entre este joven y su enamorada que supuestamente es fan de The Walking Dead. ¡No te la pierdas!

