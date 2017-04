WhatsApp: desde ahora tu pareja sabrá dónde te encuentras con esta actualización

Si lo actualizas, todos podrán saber dónde te encuentras en ese momento. Desde ahora tus amigos, y desconocidos, podrás saber en qué lugar estás usando la última versión de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp. ¿Cómo?

Según el portal de Twitter de WABetaInfo los usuarios podrán compartir la ubicación en tiempo real con los contactos. Es decir, si presionas el botón de “Live Location”, las personas que tengan tu número verán el recorrido que realizas en ese instante.

¿Peligroso? No hay problema, pues esta función no se activa de forma automática, sino que es el mismo usuario que elije si desea o no compartir su ubicación exacta.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8