WhatsApp: ¿desde ahora tendrás que pagar con la aplicación? Esta es la verdad

Muchas personas ya están utilizando diversas aplicaciones para poder realizar diversos pagos a sus bancos, comprar utensilios, ejecutar transacciones, préstamos, etc. Ante la gran demanda que esto genera, apps como Messenger, Telegram, Gmail, han puesto en marcha su nueva función para enviar dinero.

¿Qué hay con WhatsApp ? No es que tengas que pagar por dicha aplicación, como era antes, para poder obtener esta herramienta, al contrario, pronto la aplicación de mensajería rápida podrás mandar plata a quien sea y donde sea.

Según la página The Kend, empresa con sede en India, afirma que WhatsApp planea utilizar UPI, un sistema de pagos interbancario respaldado por el gobierno, para comenzar a permitir pagos entre usuarios en los próximos seis meses.

El país oriental es uno de los mercados más interesantes para WhatsApp que señala que “La India es un país importante para WhatsApp, y estamos entendiendo cómo podemos contribuir más a la visión de Digital India. Estamos explorando cómo podríamos trabajar con compañías que compartan esta visión y sigan escuchando atentamente los comentarios de nuestros usuarios”

Esta función se espera que esté lista a finales de año para que todo el mundo la use. ¿Será tan útil tener todo en una sola aplicación? Veremos cómo hace WhatsApp.

WhatApp se prepara para otro gran salto. No solo te permitirá que todos tus contactos sepan que has cambiado de número de teléfono, ni tampoco que agregarán más emojis a su galería, sino que ahora te permite borrar mensajes ya enviados en un determinado tiempo.

Si eres de las personas que escribió en un momento de cólera, o simplemente no quiso decir algo que al otro usuario podría molestar, presta mucha atención a lo siguiente. ¡Te ayudará mucho!.

La aplicación de mensajería rápida está probando ya una función con la que te darán alrededor de dos minutos para poder borrar un mensaje de texto. Sin embargo, esto quedará establecido en ambos celulares como: “El mensaje fue eliminado”.

