WhatsApp: cómo mantener tu cuenta si cambiaste de número

¿Alguna vez cambiaste de número y tuviste que eliminar tu cuenta de WhatsApp para crearte otra? Pues ahora ya no lo hagas. Si te cambiaste de operador, hiciste una migración o simplemente ya no quieres tener el mismo número de siempre, hay un truco para que sigas manteniendo tu app en el celular sin modificarlo.

Se trata de la opción “cambiar de número” que se encuentra habilitado en todos los teléfonos de Android y iOS. El único requisito que debes tener para su funcionamiento se tiene que activar antes de verificar el nuevo número.

Cuando pulses sobre la determinada opción esto es lo que sucederá de inmediato para registrar un nuevo número de teléfono:

Para cambiar de número de teléfono en el mismo dispositivo y no perder tu cuenta de WhatsApp vamos a proceder de la siguiente manera:

Recuerda que, a fin de que no pases a todo el mundo, la aplicación habilitará pronto la función para que todos tus contactos reciban una notificación en caso modifiques el celular. Aunque también se sabe que lo recibirán aquellas personas que tienen tu número registrado de cualquier forma.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3