WhatsApp: cómo descargar la aplicación en tu iPad. Así lo lograrás

¿Alguna vez te ha pasado que has querido instalar WhatsApp en tu tableta de iPad y no has podido porque no era compatible? Pues ahora ya lo puedes lograr realizando este sencillo truco.

Al igual que las tabletas de Android, el dispositivo de Apple es uno de los que WhatsApp no permite la descarga ya que no cuenta con ningún tipo de ranura para que se le coloque un chip, pero eso ya no es ningún problema.

Desde la cuenta de Twitter de WABetainfo, se ha conseguido información sobre el código de las próximas actualizaciones que indican que probablemente WhatsApp será completamente compatible con los iPad y iPod.

Found hidden references in WhatsApp Web about iPad and iPod compatibility.

It'll be possible to install WA on these devices in future? — WABetaInfo (@WABetaInfo) 28 de abril de 2017

Por el momento debemos esperar a que WhatsApp aplique esta maravillosa posibilidad de descargarlo en iPad de la que podrán disfrutar todos los usuarios de Apple y probablemente Android en un futuro no muy lejano y que además promete la integración de nuevas funciones como ha venido ocurriendo en los últimos meses.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?