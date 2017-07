WhatsApp: ¿cobrará nuevamente? Aplicación tomará esta extrema medida

¿Recuerdas cuando tenías que pagar por WhatsApp alrededor de 0.99 dólares para poder seguir usando la aplicación de mensajería rápida y evitar con ello la publicidad? Pues la app ha anunciado a través de su web que tomará una extrema medida.

Según se puede leer en su publicación desde que Facebook decidió dejar de cobrar por la aplicación, el servicio no ha generado ganancias de ningún tipo, por lo que pronto podría haber nuevos cambios.

No, no te volverá a cobrar como lo hacía antes, sino que hará algo que tú también podrás postular: esta vez WhatsApp ofrece trabajo.

Y es que los creadores de la app han publicado una oferta laboral en la que busca a una persona para liderar estos intentos de monetización, pero según los requisitos debe ser alguien con experiencia construyendo productos, con conocimiento del mercado que pueda liberar el potencial para servir a millones de negocios.

De esta forma WhatsApp busca ingresos. Ahora tampoco colocará publicidad en tus conversaciones ni mucho menos te pedirá dinero para poder recuperar tus mensajes. Todo seguirá normal.

Si gustas participar de la convocatoria que está realizando WhatsApp solo debes ingresar a este enlace y leer todos los requisitos. Suerte.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3