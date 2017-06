WhatsApp: así puedes recuperar la pestaña de "Contactos" en la aplicación

Parece que no muchos tomaron con buena actitud que WhatsApp haya eliminado la opción de “Contactos” en la aplicación para reemplazarla por los tan amados, y odiados a la vez, “Estados”. ¿Quieres saber cómo regresar a volver a verla?

Los famosos “Estados” dejaron sin oportunidad a muchos de poder ingresar al listado de Contactos registrados en tu teléfono y que tienen la aplicación de WhatsApp instalada, causando confusiones de todo sentido, pero eso se acabó.

Ahora la aplicación de mensajería gratuita volverá a activar esa opción en su potente versión 2.17.5. Según el twitter de WABetaInfo, uno de los sitios donde te puedes enterar cuál es lo nuevo que prepara WhatsApp, indicó que la posibilidad de ver tus contactos con un solo click regresará en la próxima actualización.

Pero hay un problema, primero esta opción será habilitada en todos los dispositivos de iOS, por lo que los smartphone Android tendrán que esperar un poquito más.

Por otro lado, también se registrará una nueva opción para poder añadir un contacto y eliminarlo de forma fácil, sin tener que navegar mucho a través de la aplicación.

futuras funciones de WhatsaApp

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.