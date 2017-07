WhatsApp: así puedes enviar un mensaje sin aparecer en línea

¿Alguna vez has querido enviar un mensaje por WhatsApp sin que la mayoría de tus contactos se entere que estás conectado? Pues ahora ya no te preocupes. Con este sencillo truco podrás hablar con quien quieras sin que la otra persona se entere que estás “en línea”.

¿Pero cómo funciona? Lo único que debes hacer es descargarte una aplicación llamada hide for WhatsApp, la cual nos permitirá no dejar rastro cuando enviemos nuestros mensajes.

Obviamente, lo primero que tienes que hacer es tener instalada la aplicación, necesitas tener WhatsApp instalado también y, por último, es necesario que tengas la app de Google instalada.

Al abrir la aplicación, deberás darle permisos, ya que necesita poder acceder a WhatsApp. El único problema que tiene la app, es que cada vez que quieras enviar un mensaje te llevará a la app de Google para acceder a tus contactos.

Tras ello, selecciona el contacto que le quieras dejar un mensaje y listo. Automáticamente habrás respondido sin haberte conectado o haber aparecido “En línea”.

El truco te servirá mucho para que no dejes ignorado a cualquier persona y te reclame que “estás conectado” y no quieras decirle nada.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3