WhatsApp: así puedes chatear y ver videos de YouTube a la misma vez

WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que está trayendo muchas novedades este año. No solo ha puesto en marcha los ahora populares Estados, sino que también la posibilidad de poder eliminar mensajes a fin de que estos no sean enviados.

Sin embargo, en los próximos días, actualizará la app a fin de que puedas ver videos y escuchar música sin necesidad de que salgas de la aplicación. ¿Cómo se hace?

Tal como muestra WABetaInfo, la aplicación permitirá poder poner los vídeos en un marco pequeño flotante para poder seguir manteniendo esa u otras conversaciones mientras el usuario sigue con la visualización. De momento solo está disponible para algunos usuarios de iPhone, y se desconoce cuando podrá ser usado de forma general.

Los usuarios de Android quizá tarden en recibir esta actualización ya que la plataforma no dispone todavía de un sistema similar para ver vídeos en este formato “Picture in Picture” hasta la llegada de Android O, la próxima versión del sistema operativo.

¿Te gusta? Si quieres ver cómo funcionará esta nueva app, entonces mira la siguiente foto publicada en Twitter.

IMPORTANT NEWS: WhatsApp will support YouTube in the app! https://t.co/uZtRYigasj via @WABetaInfo

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3