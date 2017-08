WhatsApp: así puedes bloquear la app con tu huella digital

La mayoría de usuarios de WhatsApp no quiere que otras personas revisen sus conversaciones; sin embargo, hay ocasiones donde alguien podría coger tu smartphone desbloqueado y así revisar tus mensajes.

Para solucionar este problema existe un método muy sencillo que te permitirá bloquear WhatsApp usando tu huella digital, es decir, solo tu podrás entrar a la aplicación para revisar tus conversaciones.

Lo primero que debes hacer es entrar a este enlace y descargar la aplicación FingerSecurity. Una vez instalada, deberás revisar si tu smartphone es compatible o no con esta característica.

app, en caso no lo sea, podrás usar una contraseña para proteger tu WhatsApp. (Foto: Captura)" title=" 1 Primero revisa si tu smartphone es compatible con la app, en caso no lo sea, podrás usar una contraseña para proteger tu WhatsApp. (Foto: Captura)" width="100%" height="auto" /> 1 Primero revisa si tu smartphone es compatible con la app, en caso no lo sea, podrás usar una contraseña para proteger tu WhatsApp. (Foto: Captura)

Si la respuesta es negativa, no te desanimes, ya que puedes bloquear WhatsApp con una contraseña; sin embargo, si la respuesta es positiva, deberás seguir los siguientes pasos.

Te saldrán una lista de las aplicaciones instaladas en tu smartphone que podrás bloquear con FingerSecurity. Elige WhatsApp (y si quieres otra también) y eso sería todo, ya nadie revisará tus mensajes. ¿Te animas a intentarlo?

Si tu smartphone es compatible, elige WhatsApp u otra app que quieras proteger con tu huella digital. (Foto: Captura)

