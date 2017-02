WhatsApp se actualiza y esta característica molesta a usuarios

La aplicación de WhatsApp está pronto a actualizarse en todos los dispositivos de Apple, pero esta traerá una características muy llamativa que, de seguro, molestará a todos los usuarios que usan un celular iPhone. ¿De qué se trata?

Pues próximamente la app le avisará no sólo dónde estamos a nuestros contactos, sino también que hemos cambiado nuestro estado, según la información filtrada que recogen desde MovilZona.

Por suerte, esta función se puede desactivar, aunque vendrá activada por defecto. Pues hoy nos llegan más filtraciones sobre lo que podría llegar en WhatsApp en poco tiempo, y es que las novedades en WhatsApp llegan casi mensualmente, por lo que no sería extraño que en poco tiempo se vuelvan a filtrar más funciones.

La aplicación ahora te informará cuándo cambiarás de estado. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

¿Qué te parece la nueva actualiación? De momento solo se está realizando el tipo de pruebas a través de Windows Phone, pero no pasará mucho para que esta se expanda a dispositivos iOS y Android.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.40+: "mute" and "unmute" alerts. (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbetapic.twitter.com/abcMb1wq4M