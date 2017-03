WhatsApp: ahora podrás borrar tus mensajes enviados pero tienes este tiempo

WhatApp se prepara para otro gran salto. No solo te permitirá que todos tus contactos sepan que has cambiado de número de teléfono, ni tampoco que agregarán más emojis a su galería. Sino que ahora te permite borrar mensajes ya enviados en un determinado tiempo.

Si eres de las personas que escribió en un momento de cólera, o simplemente no quiso decir algo que al otro usuario le iba a molestar, presta mucha atención a lo siguiente.

La aplicación de mensajería rápida está probando ya una función con la que te darán alrededor de dos minutos para poder borrar un mensaje de texto. Sin embargo, esto quedará establecido en ambos celulares como: “El mensaje fue eliminado”.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!