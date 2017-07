WhatsApp: ahora esto sucederá cuando no tu pareja no conteste tu llamada

WhatsApp sigue siendo una aplicación que la mayoría de los smartphone en la actualidad tiene.

Sin embargo, algunas personas han encontrado, además de los mensajes de voz, en las llamadas algo bastante útiles. ¿Qué sucede en el caso de que una persona no contestes a nuestro llamado? Aunque insistamos, nada ocurrirá. Pero ha llegado la salvación.

Al mismo estilo de las llamadas teléfonicas normales, WhatsApp habilitará pronto el buzón de voz, de modo tal que en lugar de estar insistiendo, tu llamada será transferida a una casilla para que puedas dejar un mensaje a la persona que no quiso atenderte.

Según hemos podido ver en el centro de traducciones oficial de WhatsApp, esta entrada está ya lista para la aplicación correspondiente a dispositivos iOS, y todavía no se ha introducido en la versión para Android. Y de momento, exactamente lo mismo ocurre con las videollamadas de WhatsApp, que llegarán algo antes a los usuarios de iPhone que a los de Android.

Aunque todavía no se conoce exactamente cómo funcionará este contestador automático, se espera que se active de forma automática. En cualquier caso, la persona que llama tendrá posibilidad entonces de dejar un mensaje de voz, como los que ya están disponibles en la aplicación.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

