WhatsApp: ahora esto sucederá cada vez que cambies de número

¿Piensas cambiar de número en WhatsApp y no quieres que esa persona que le dejaste de hablar lo tenga? Pues ya no hay escapatoria. Desde ahora cada vez que vayas a modificar el número de tu celular, piénsalo dos veces.

La aplicación de mensajería rápida estaría trabajando en una nueva función de la aplicación para avisar a tus contactos si cambias de número. Sin duda, es una alternativa muy fácil para quienes necesariamente les aburre decir a todos sus contactos su número nuevo, pero también tiene su riesgo.

NEWFEATURE:

As already mentioned in WP changelogs, WhatsApp is working on a feature to alert your contacts when you change your number.