WhatsApp: 8 mensajes crueles que papá te puede contestar por el Día del Padre

Si a tu papá ya le escribiste ¡Feliz Día del Padre!, ten cuidado porque si es un padre troll, te puede contestar con las siguientes frases y así dejarte en ridículo por WhatsApp.

Qué haríamos nosotros sin nuestros padres. Qué sería de nuestras vidas sin ellos. Sin duda mucho. Algunos de ellos que realmente son crueles, bastantes directos, excesivamente sinceros y lo más divertido de todo, les importa muy poco por lo que dicen.

Por otro lado, encontramos que nuestros padres, muchos de ellos ya pensionados, jubilados y con un poco más de tiempo, están encontrando en la tecnología el mejor pasatiempo. Y por ello envían mensajes con chistes, ocurrencias, notas divertidas y hasta sus envíos cotidianos se convierten en singulares comentarios.

Mira la siguiente galería y no te sorprendas por lo que te responderán en WhatsApp por el Día del Padre. En lugar de molestarte con él, te alegrarán más la vida.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3