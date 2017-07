WhatsApp: 8 emojis raros que seguro no sabía qué eran. Conoce su significado

WhatsApp está lleno de emojis cuyos significados todavía no conocemos. Uno de ellos, por ejemplo, es la planta de bambu, otro una serie de cintas colgando de un asta, entre otros.

La mayoría de ellos está relacionado con la cultura asiática, es por ello que son muy poco usados en los mensajes de texto. Pese a que los de dicho continente lo vean como normal, para un occidental estos iconos les parecerá demasiado raros.

¿En qué situaciones hay que usarlos? Para ello te brindamos una serie de 10 emojis que la gente no sabe su singificado. Te quedarás sorprendido al conocer uno por uno.

Si quieres ver cuáles son, revisa la siguiente galería y conoce cada uno de ellos. Desde ahora podrás usarlos sin equivocarte. Te gustará.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3