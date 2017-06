WhatsApp: 5 funciones que traerá la nueva actualización y que serán un peligro para tu smartphone

WhatsApp se está llenando de funciones útiles a fin de mejorar la experiencia de la aplicación con el usuario; sin embargo, pese a que las futuras actualizaciones traen novedades, pueden ser peligrosas para tu smartphone.

¿Por qué? Pueden ser contagiadas por virus o malware, así como dejar sin espacio tu celular por el peso que requiere la nueva actualización, incluso algunos dispositivos dejarán de tener la app. Conoce cuáles son los peligros.

WhatsApp beta for Android 2.17.236: when the version is expired, WhatsApp will ask to you if you want to leave the beta testing program. pic.twitter.com/rPTlUACEd9