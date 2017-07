WhatsApp: 10 tatuajes de emojis que puedes realizarte ahora mismo

¿Cuántas veces hemos utilizado los emojis de WhatsApp durante nuestras conversaciones? Estas han plagado nuestras vidas. La mayoría los utiliza para poder expresar algo que realmente no podemos con palabras, o simplemente para poder alegrar nuestra vida cotidiana. Pero algunas personas los quieren llevar por siempre.

En las redes sociales, diversos usuarios mostraron una serie de tatuajes que, posiblemente, te puedan servir de idea para hacerte tu próximo gráfico en cualquier parte de tu cuerpo. ¿Te gustaría?

En las imágenes podemos aprecias al famoso “excremento”, incluso otros se han hecho la bailarina famosa de rojo, o al niño rezando o simplemente los tres monitos. Asimismo, diversas caritas sonrientes, corazones, etc.

¿Cuál de todos te harías tú? La mayoría de los emoticones hechos tatuajes han sido difundidos a través de las redes sociales, especialmente Instagram, tal como muestra esta usuaria.

Mira la siguiente galería y define cuál será tu próximo tatuaje. Aprovecha la grati por 28 de julio y hazte uno.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3