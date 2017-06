WhatsApp: 10 personas a las que siempre dejan en doble check azul

¿Por qué dejar en visto o en doble check azul por WhatsApp? Muchas personas tienden a solo leer el mensaje e ignorante por completo, dejándote esperando horas y horas hasta que respondas, pero no lo hacen. ¿Qué hice?

Pues son muchas razones por las que te dejarán en visto. Es por ello que te mencionamos una serie de personas por las que podrías imitar si alguna vez te dejaron en doble check azul.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3