WhatsApp: 10 mensajes que puedes enviar por el Día del Padre

El tercer domingo de junio es una fecha especial para algunos países, pues se celebra el Día del Padre. Hay algunos que lo tienen muy cerca, pero hay otros que tienen a sus papás bastante lejos.

Es por ello que para los últimos usuarios que no tienen a su progenitor muy cerca, les damos una serie de imágenes que puedes enviar a papá por su día a través de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp.

La mayoría de ellas tienden a ser muy graciosas, otras simplemente mencionan el “Feliz Día del Padre”, a lo que puedes acompañar dicha foto con un gran texto y llenar de gran orgullo a esa persona especial.

Recuerda también que puedes realizar una llamada o videollamada utilizando la aplicación, además de ello puedes grabar un video (en caso no conteste) sobre tus felicitaciones hacia él.

No hay excusa para no saludar a papá. Aquí tienes muchas posibilidades para hacerlo. Revisa nuestra galería y envíale una de las siguientes imágenes.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3