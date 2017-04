WhatsApp: 10 memes por Semana Santa que puedes enviar a tus amigos

¿Vas a pasar una Semana Santa tranquila con toda tu familia? Si te toca trabajar ese día o simplemente no saldrás a ningún lado porque no tienes planes con tus amigos, no te preocupes que hay miles de motivos para disfrutar el Jueves y Viernes Santo de distintas formas.

Una de ellas es ver todas las películas religiosas que pasan por la televisión, otra es ir a la playa o hacer una peregrinación en los distintos cerros de la capital. ¿Lo haces todos los años? Si no te gustan estas cosas, puedes reírte con los divertidos memes que te sentirás identificado.

Estos memes compartidos por WhatsApp se caracterizan por volverse bastante virales. Aunque hay algunas que resaltan el espíritu religioso, otras simplemente resultan más graciosas al sacar a la luz que no harás nada en los días festivos.

Mira las siguientes imágenes y pasarás una Semana Santa de maravilla. Ahora si no quieres gastar mucho dinero y te quedarás en Lima, prueba con estas otras alternativas de viaje.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.