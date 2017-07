WhatsApp: 10 hilarantes respuestas que nunca querrás recibir

En la actualidad las bromas por WhatsApp se han vuelto tan comunes que muchas personas usan con frecuencia una serie de palabras que pueden causar risa en el emisor, siempre y cuando tengas una buena confianza.

Ese fue el caso de estas personas quienes nunca pensaron en recibir estas hilarantes respuestas por la aplicación de mensajería rápida. Algunas pueden ser graciosas, mientras que otras descabelladas.

¿Le has preguntado a alguien por la edad de su pareja? Por ejemplo, en las imágenes observamos a un joven que le pregunta a su amigo por la edad de su novia. Este le dice que su media naranja tiene 41, a lo que el otro le dice que “podría ser su madre”. Mira cómo acabó todo.

En otra foto vemos a un joven que le replica a su pareja de por qué lo deja en visto y no le hace caso. Asimismo, en la siguiente también vemos conversaciones relacionadas con los famosos “soldados caídos”.

Esta y otras conversaciones podrás verlas en la siguiente galería. Aseguramos que te hará soltar más de una carcajada.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3