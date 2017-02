WhatsApp: 10 conversaciones con rupturas amorosas que te darán mucha risa

¿Alguna vez has usado WhatsApp para decir lo que sientes? En la aplicación se puede expresar uno como desee, pero a la vez tener cuidado de cómo reaccionaría la otra persona pues no la tienes al frente y puede tomarlo mal.

Decir algo con odio, tristeza, alegría, etc., son las diversas conversaciones en la aplicación. Pero qué sucede si quieres acabar una relación con otra persona a través de la app que prácticamente viene instalada en todos los smartphone.

Esto que veremos a continuación creo que es gracioso porque nos sentimos identificados con la situación y no nos importa en lo mas mínimo el ego de la persona lastimada. Eso es cierto, no solo no sentimos pena, sino que nos reímos, nos hace mucha gracia. Así es como funciona el ser humano, y eso esta bien.

A continuación verán las imágenes capturadas desde Whatsapp, no todas son de rupturas, hay varias quejas, enojos y todos ese tipo de cosas también. Mira la galería que hemos preparado para ti.

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?