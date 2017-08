WhatsApp: 10 épicas conversaciones que acabaron en un "Turn Down for What"

La mayoría cree que WhatsApp es utilizada solamente por los jóvenes; sin embargo, también es muy popular entre los adultos, como podrás observar en las siguientes conversaciones que acabaron en un Turn Down for What.

La popularidad de WhatsApp, que fue comprada por Facebook en 2014, radica principalmente en las innovaciones que tiene. La última de ellas, que todavía está en fase de pruebas, te permitirá borrar los mensajes ya enviados.

Otras interesantes características de WhatsApp son las videollamadas gratuitas, el cifrado de mensajes y los nuevos estados que fueron bien recibidos por los usuarios de esta aplicación de mensajería.

Por esta y otras razones, WhatsApp se ha convertido en la app de mensajería automática más utilizada en el mundo, sobrepasando en popularidad a Telegram, Facebook Messenger, Line, entre otras aplicaciones similares.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería con 10 épicas conversaciones de WhatsApp que terminaron en un Turn Down for What. Revísala, te aseguramos que te divertirás mucho. ¡No te la pierdas!

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017

No dejes de leer

WhatsApp: así puedes bloquear la app con tu huella digital

WhatsApp: usa canción de Shakira para trolear a su exnovia y ella le dice esto

WhatsApp: ¿sueles eliminar las conversaciones? Lee esto urgente

Google Traductor: si escribes Mariah Carey te saldrá algo curioso

Pokémon GO: Luzu peruano finalmente consigue su Moltres y reacciona así

Samsung Galaxy Note 8: filtran nuevas fotos reales del smartphone

Pokémon GO: ¿Niantic habilitará las megaevoluciones en los gimnasios?

WhatsApp: creyó que le había salido una verruga y en verdad era esto