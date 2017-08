WhatsApp: 10 conversaciones de parejas celosas que te harán el día

WhatsApp es la aplicación que es utilizada por más de 700 millones de personas a la semana. Aunque la comunicación se ha vuelto demasiado fluída en la app de mensajería rápida, hay algunos que tienden a desesperar porque alguien no les escribe.

Es el caso de algunas parejas quienes no soportan que sus medias naranjas los dejen en visto y que no les hayan respondido, o simplemente no le digan nada hasta altas horas del día.

Ese es el caso de un chico que asegura que su enamorada no le quiere contestar. Poco después recibe un mensaje de “Estoy ocupada”. Él lo pone en duda y le da una respuesta bastante dramática, pero luego se entera que era la madre de la joven.

Si quieres ver otras y más conversaciones de parejas celosas, mira la siguiente galería. En algunas te sentirás identificado, mientras que otras te dará mucha risa.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.