WhatsApp: 10 conversaciones de amor que terminaron en un apocalipsis

¿Qué es lo más bonito que le dijiste a tu pareja por WhatsApp? ¿Te amo, te quiero, te adoro, me fascinas, no te puedo olvidar? Puede que te hayas esforzado demasiado en escribirle esa frase romántica por la aplicación de mensajería rápida. Sin embargo, en algunos casos no llega a transmitir todo lo que se quiere y culmina con una malinterpretación.

“Te amo, te quiero. Me voy a dormir”, “Yo También”, “¿Tú también me quieres?”, “No, yo también me voy a dormir”. Este es un ejemplo de mensajes que se te pueden salir de control si es que no se detalla qué es lo que realmente se dice. ¿Te sucedió?

Existen parejas que por lo general pueden perder la paciencia con los mensajes y acabar o pelearse en ese preciso instante por no ser claro en lo que dice o no explicar con detalles lo que está haciendo. “Me duele la mano / Asqueroso / Entonces ya no te vuelvo a escribir una carta”.

¿A qué se debe? Pues los mensajes en WhatsApp no transmiten emociones, simplemente palabras y emoticones. Así que para que la comunicación entre ambos sea exitosa es mejor darle una llamada telefónica. Así estarán más seguros de lo que dicen.

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?