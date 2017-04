Twitter Lite: así funciona la nueva red social que ahorra el 70 % de tus megas

Twitter ha lanzado su nueva forma de poder ahorrar datos pero no para tu smartphone, sino en tu computadora. ¿Eres una estrella de la denominada red social del pajarito azul? Pues esta noticia te interesará mucho.

Pues la compañía ha desarrollado su nuevo programa llamado Twitter Lite, que es muy parecida a las versiones de Facebook Lite, y te permite ahorrar gran cantidad de megas, alrededor del 70 % que usas a diferencia de la app principal.

¿Qué características ofrece a diferencia del tradicional? Con Twitter Lite podrás ver tu línea de tiempo, tuits, mensajes directos, tendencias, perfiles, cargas de multimedia y notificaciones.

Se trata de una aplicación web progresiva que utiliza tecnología de última generación para ofrecer una experiencia en móviles como si fuera una app nativa, pero con mucha más velocidad.

Las mayores ventajas de estas aplicaciones es que son livianas, no necesitan ser distribuidas a través de tiendas de aplicaciones, no ocupan mucho espacio una vez “instaladas” en el navegador, permiten tener presencia en la lista de aplicaciones del smartphone, cuentan con funcionalidad offline, y para muchos, el mayor de los privilegios: poder recibir notificaciones.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.