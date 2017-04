Twitter: este tweet está a punto de destronar al de Ellen DeGeneres y no lo sabías

¿Recuerdas el tweet de Ellen DeGeneres que fue lanzado durante la ceremonia de los Oscar en el 2014 y que generó una avalancha de RT en la red social del pajarito azul, Twitter? Pues ahora le ha salido un competidor.

Se trata de un tuit redactado por un joven de nombre Carter Wilkerson y su pedido es algo insólito: nuggets de pollo gratis durante un año a una cadena de comida rápida.

Este tweet aspira a ser el primero, pues está a menos de 200.000 compartidos del más retuiteado de la historia, el de Ellen DeGeneres en los Oscar en 2014.

“Ayúdenme por favor. Un hombre necesita sus nuggets”, dice el tweet. A lo que la cadena de comida rápida respondió que si alcanzaba los 18 millones de RT se los daba. Hasta el momento ha conseguido más de 3.267.000 retuits en 18 días desde el 6 de abril.

“Pensé que sería gracioso escribirles. Estaba tumbado en mi cama y me apetecían muchísimo unos nuggets de pollo”, explica el joven Wilkerson quien nunca pensó en la fama que tendría solo por su tweet. “No me lo esperaba, la verdad”.

Get the sauces ready, #NuggsForCarter has 3 million+ Retweets. pic.twitter.com/ydLBtfK3Z3