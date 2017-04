Twitter: este es el GIF que nunca debes enviar o acabarás en la cárcel

¿Alguna vez has enviado un GIF muy bonito a tus amigos o has comentado algún estado de Facebook o Twitter con la también llamada imagen animada? ¡Cuidado! Un joven está a punto de ir a la cárcel por esta razón.

Su nombre es John Rayne Rivello. Este señor de 29 años fue arrestado y enfrenta una condena de hasta diez años de cárcel por enviar un GIF animado vía Twitter al periodista llamado Kurt Eichenwald.

Resulta que la imagen enviada al hombre de prensa no era cualquier GIF, sino uno que podía alterar su enfermedad, la epilepsia.

This is the county assault indictment against the guy who caused me to have a seizure by tweeting a strobe at me. https://t.co/Oo839cvvK6