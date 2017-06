Twitter: así es el nuevo diseño de la red social

Twitter quiere ponerse a la vanguardia y decidió realizar una serie de cambios en su aplicación, es por ello que, a partir de ahora, podrás ver la app de otra forma, mucho más dinámica, manteniendo el Material Design y su tono minimalista.

El cambio se encuentra en la pestaña “perfil”, que ahora integra un nuevo menú lateral similar al de Gmail, donde se muestran las carpetas de correo electrónico. Ahí también se encuentra el acceso a los ajustes y otras pequeñas opciones del servicio.

¿Qué aucederá con mi foto? Las fotos de perfil de los usuarios aparecerán como iconos redondos en lugar de cuadrados y el botón de respuesta ha pasado de ser una flecha a una burbuja de chat.

Grace Kim, vicepresidente de investigación y diseño de usuarios de Twitter, dijo que esto era para hacer las cosas menos confusas para los nuevos usuarios que a menudo confundían el botón de respuesta con una función de “retroceso” o “eliminación”.

Por su parte, los usuarios de iOS tendrán aún más cambios. La pestaña de perfil se ha eliminado de la parte inferior de la aplicación a una bandeja en el lado izquierdo, similar a la aplicación Android de Twitter. Este es el mismo menú donde puedes encontrar configuraciones de cuenta, listas y Momentos que has creado, así como la opción de cambiar de cuenta.

