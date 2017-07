¿Te llegó la actualización de WhatsApp? ¡Urgente! No lo actualices por esta razón

WhatsApp ha empezado a enviar solicitudes de actualización a todos los usuarios del mundo. Aunque algunos no lo sepan, estos ya hicieron caso omiso a las recomendaciones que te explicaremos a continuación. La nueva versión de la app trae algo que no te gustará por esta sencilla razón.

Resulta que la app para Android número 2.17.260 te permitirá enviar cualquier tipo de documento a un contacto. Eso quiere decir que no solo podrás mandar a un usuario archivos en PDF ni Word, sino también los que cuentan con extensión ZIP, RAR, EXE, etc.

Pero hay un pequeño problema con este tema. Uno, que primero el peso máximo de envío de archivos será de 128 MB; y otro, es que podrían enviarte virus sin que te des cuenta.

Ahora podrás enviar archivos con distintas extensiones y menos de 128 MB por WhatsApp. (Foto: Captura)

Cabe destacar que como sucede con cualquier cambio de los que introduce WhatsApp, probablemente la totalidad de usuarios de la aplicación tarden aún un tiempo en recibir esta función. Además, quienes ya recibieron el upgrade advierten que la velocidad con la que se produce el intercambio de archivos aún es muy lenta.

Por el momento no hay una restricción ni comprobación sobre el archivo que enviarás a otra persona, por lo que debes tener mucho cuidado en caso recibas un documento muy pesado y, a la par, de terminación desconocida.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3