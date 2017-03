Super Mario Run: truco permite que tu batería no se agote tan rápido

Super Mario Run, el nuevo juego de Nintendo que trae de vuelta a Mario Bros, ha sido bien recibido por los usuarios de Android e iOS; sin embargo, un pequeño problema los ha molestado: la batería se agota muy rápido.

Si tu descargaste Super Mario Run en tu smartphone, pero has notado que consume mucha batería, no debes preocuparte, ya que existe un truco muy sencillo para que el juego no deje sin energía a tu teléfono.

Lo primero que debes hacer es entrar al “Menú” de Super Mario Run, que está situado en la esquina inferior izquierda. Una vez que has accedido, deberás pulsar “Ajustes” y finalmente “Opciones”.

Cuando hayas hecho esto te aparecerán varias opciones, debes buscar “Calidad de renderizado” y “Calidad de imagen”, debes pulsar ambas y escoger la opción “Baja”. De esta manera, Super Mario Run no consumirá mucha batería.

