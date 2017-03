Super Mario Run: juego llega a Android, pero esta característica te entristecerá

¡Ya puedes jugarlo! Después de casi tres meses desde que Nintendo anunció que pronto llegará Super Mario Run a los dispositivos Android, por fin ha cumplido el deseo de miles de fanáticos y ha habilitado el juego del popular fontanero en todos los smartphone del mundo.

A partir del 23 de marzo todas aquellas personas que tengan un dispositivo funcionando con el sistema operativo de Google, podrás jugar sin ningún problema los diversos niveles que nos ofrecen los increíbles mundos de Mario Bros.

El único requisito que debes tener para poder jugar Super Mario Run es contar con la versión de Android 4.2 Kit Kat y superiores. De lo contrario, el fontanero no correrá como debería, a pesar de que bajes la APK. Si quieres descargarla, sigue este enlace.

Ante la alegría de muchos, hay que decir que hay algo que no te gustará. Estas so algunas cosas que no te agradará mucho de Super Mario Run.

el problema de Super mario run

Cuando te registres, Super Mario Run contará con tres niveles de prueba que podrás jugar de forma gratuita, para desbloquear los 21 niveles adicionales tendrás que pagar 10 dólares, en el caso peruano 34.99 soles.

Otro problema es que durante las primeras horas de juego, notamos que la batería se consumía demasiado rápido. Al iniciar Super Mario Run teníamos 100 % de batería, pero media hora después, ya contabamos con 70 %. ¿Te ha pasado?

Pensábamos que había una opción para evitar que drene la batería y solo encontramos opciones para disminuir la calidad de los gráficos y eliminar el volumen. Creo que con eso bastará.

El juego también cuenta con un modo competitivo. Además de llegar a Android, la versión 2.0 ha sido liberada en iOS, llena de novedades y mejoras.

