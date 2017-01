Snapchat: fan de Harry Potter se burla de su exnovio con estas fotos

A través de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, se están viralizando una serie de divertidas fotos que fueron creadas por una usuaria de Snapchat que es super fanática de Harry Potter.

Como se sabe, Snapchat es una de las aplicaciones más populares en la actualidad, sobretodo entre los jóvenes, quienes la utilizan para publicar fotos y videos con filtro y enviárselas a sus amigos y familiares.

Según contó Marcela Álvarez, como se llama esta usuaria de Snapchat, para crear las fotos se inspiró viendo la película “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos” (Fantastic Beasts and Where to Find Them), la última película del universo de Harry Potter.

Las imágenes de Snapchat compartidas por Álvarez ya tienen más de 13 mil compartidos en Facebook, plataforma donde esta fanática de Harry Potter se ha vuelto popular entre los fans de la obra de J.K. Rowling.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que tiene los mejores memes que creó está fanática de Harry Potter utilizando su cuenta de Snapchat. Revísala, te aseguramos que te divertirás.

