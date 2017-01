¿Ya no tienes internet ilimitado? Esto te darán las empresas de telefonía

Ya no hay internet ilimitado. ¿Recuerdas la promoción de las empresas de telefonía móvil que te abastecían de megas sin límite para que puedas navegar en 4G en todo el país sin tener que gastar tu saldo? Pues eso ha llegado a su fin.

Desde el 31 de diciembre, las operadoras ya no ofrecen el bono para que puedas disfrutar de YouTube, Netflix, Spotify, Pokémon GO, sin preocuparte de que no se te acaben los megas. ¿Qué pasará ahora?

Calma. Las empresas han lanzado diversas promociones para el verano que debes tomar en cuenta. Pese a que no se trata de internet ilimitado, con esto podrás salvar tu verano interactuando con tu smartphone.

movistar

Pues desde el 15 de diciembre, la empresa Mobustar ofrece hasta el doble de minutos todo destino, el triple de datos para navegar y, adicionalmente, una bolsa de megas “Fun Pack” que permite disfrutar de redes sociales, aplicaciones de música, video y fútbol en zonas de cobertura 4G sin consumir el plan de datos regular.

¿En qué consiste “Fun Pack”?: Hasta el 31 de marzos los clientes de Movistar podrás tener más megas en su smartphone dependiendo del plan que sean: el Plan 49 recibirá 1 GB más; Plan 69, 1.5 GB más; Plan 99, 2 GB; Plan 139, 3 GB; Plan 199, 4 GB.

Estos son los planes que ofrece Movistar. (Foto: Captura)

claro

Una de las empresas que tiene una gran cantidad de clientes a nivel nacional es Claro. Sin embargo, muchos están preocupados luego de que desde el 31 de diciembre les llegó un mensaje diciendo que ya no había internet ilimitado. Pero eso no es problema, pues la compañía preparó sus más recientes planes.

Claro está dando ahora el doble de megas para todos los clientes gracias a sus planes Claro Max. Si eres una persona con Plan de Max 79 recibirás 4 GB; Max 99, 6 GB; Max 119, 8 GB; Max 149, 10 GB; Max 189, 15 GB y el de 219, 25 GB. A ello hay que sumarle que las redes sociales y WhatsApp son totalmente ilimitados.

Estos son los planes que ofrece Claro. (Foto: Captura)

entel

A inicios del mes de diciembre, Entel venía promocionando que brindará el doble de megas a todas las personas que migren o cuenten con un plan de cualquier monto. Pero a ello se le sumará nuevas alternativas para que no te queden sin megas.

Pues a partir del 6 de enero, los clientes actuales y nuevos de Entel disfrutarán de un bono para estar conectados durante todo el verano con uso ilimitado de Instagram, Spotify, Sound Cloud y Apple Music. Este beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo.

Los clientes postpago y nuevos usuarios con planes Entel chip, Entel Control y Entel Libres a partir de S/39; y clientes prepago que realicen recargas a partir de S/3, serán partícipes a estos beneficios.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)