Smartphone: ¿qué fue de los punteros para celulares? Esto debes saber

¿Alguna vez has utilizado un puntero para no estar tocando demasiado la pantalla de tu smartphone y dejando las huellas dactilares como actualmente se hace? Habían diferentes modelos, pero estos ya han sido retirados del mercado por una sencilla razón: no servían para nada.

Aunque los stylus son necesarios para las pantallas grandes, los denominados punteros ya no son prescindibles para los smartphone. Ya lo dijo Steve Jobs cuando mostró al mundo el primer iPhone: ¿quién quiere un lapicero para su celular?

Como toda nueva incorporación al mercado, los punteros se convirtieron en un objeto de deseo para los vendedores que aprovechando la forma de lápiz de este elemento, lanzaron al mercado versiones de lo más imaginativas. Punteros en forma de lápiz o de bolígrafo eran lo normal pero también llegaron sus versiones en forma de dedo o uña.

Pero seamos sinceros, ¿cuánto te demorabas en escribir un simple “Hola”? Pues si lo hacías con los punteros, alrededor de 1 minuto, mientras que con la mano, 3 segundos.

Hoy en día, como decíamos al comienzo, los punteros no están tan presentes en nuestras vidas gracias al avance en la tecnología táctil, pero seguramente haya quien se sienta más cómodo utilizándolos y aún lo haga.