Smartphone: ¿qué es la extraña estrella en las notificaciones de tu celular?

¿Has visto alguna vez una extraña estrella en tu smartphone que no sabes cómo apareció ni mucho menos conoces cómo desactivarla? Aquí te explicamos qué cosa es y cómo puedes hacerla desaparecer de una vez para que no te incomode y no quedes intrigado.

No tiene que ver con Twitter ni mucho menos con algún extraño virus, sino se trata nada más y nada menos que Prioridades. Esta opción está habilitada a las personas que cuentan con el sistema operativo Android Lollipop y continúan con el Marshmallow.

Si estás candado de recibir todo tipo de notificaciones a tu smartphone y sólo quieres que las alarmas suenen a una determinada hora, esta opción te facilitará la vida. En ese caso, las interrupciones por motivos prioritarios se pueden limitar a notificaciones de eventos y recordatorios del calendario, llamadas o mensajes de todo el mundo o de contactos concretos, así como el horario y días.

¿Cómo es que aparece en mi smartphone? ¿Lo puedo desaparecer? Si eres de las personas distraídas y de casualidad presionaste el botón de Prioridades. Aquí te enseñamos cómo eliminarlo.

Simplemente aprieta el botón de volumen , puede ser el de arriba como el de abajo

, puede ser el de arriba como el de abajo Aparecerá un recuadro de medición del volumen

Luego notarás que hay tres opciones: Ninguno, Prioridad, Todo

Presiona sobre Prioridad si es que quieres que aparezca o desaparezca la estrella y listo.

Ahora, si sólo quieres que las notificaciones se activen en cierta cantidad de horas y así evitar que te abrumen de mensajes, selecciona Prioridad y determina la hora en que te llegarán todas las alarmas.

Si seleccionar la opción todos, recibirás la mayor cantidad de alarmas que se realizan a través de tus aplicaciones. Sin embargo, si pulsas en Ninguno, no recibirás notificaciones hasta que vuelvas a activarlas.

Para todos que ya lo tenían y se preguntan qué significaba esa estrella, ya saben cómo funciona. Comparte si te gustó, o simplemente ayuda a alguien quien tiene un problema para poder desaparecer esa fastidiosa estrella.