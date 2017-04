Smartphone: estos son los mejores celulares en lo que va del 2017

A solo 3 meses de haber culminado el 2016, la industria en la fabricación de smartphone no para. En el primer trimestre del 2017 se han lanzado tantos celulares como pan caliente. Sin embargo, solo algunos han saltado a las planas de todos los medios de comunicación, no por lo que representan, sino que sus productos traen algo que el resto no tiene.

Más pantalla, más batería, mejor cámara, mejor lector de huella, etc., son algunas características que están sobresaliento en los dispositivos actuales. Aquí te presentamos a los 5 mejores de lo que va del año.

samsung galaxy s8 y s8+

Samsung lanzó el 29 de marzo su más reciente smartphone, el Samsung Galaxy S8 y el Galaxy S8+. Ambos celulares se caracterizan por traer mejor cámara, ser totalmente curvos, resistentes al agua y al polvo, etc.

Entre algunas características del S8 son: pantalla 5.8 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9, resolución 2,960×1,440 pixeles, procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.35GHz y cuatro de 1.9Ghz) o Exynos 8895 de ocho núcleos (cuatro de 2.3GHz y cuatro de 1.7Ghz) con el nuevo proceso de fabricación de 10nm.

huawei p10

Huawei ha lanzado un smartphone muy destacable en batería, cámara, audio y diseño. Este viene totalmente reportenciado. Su cámara ha sido mejorada con respecto al Mate 9. Ahora las fotos salen con mejor contraste y no sufren muchos cambios cuando se para al ordenador.

La batería, puede durar hasta un día entero. Su lector de huella sigue siendo bastante rápido, pese a que este se ha trasladado en la parte frontal inferior del dispositivo. Huawei P10 corre con un procesador Kirin 960 y Android Nougat con Emui 5.1. 4GB de Ram. Estos elementos le otorgan una fluidez bastante notable. Felicidades.

lg g6

Adiós a los módulos. LG quiere reinventarse y es por ello que ha lanzado un nuevo teléfono capaz de enfrentar el agua y la arena. Se trata del LG G6 que ha acaparado la atención de los miles de asistentes al Mobile World Congress.

El formato que usa ahora el LG G6 es el de 18:9 el cual también te permite dividir la pantalla en diversos cuadros y trabajar con ellos en la sección multitarea. Esta viene recubierta por un Gorilla Glass 5 y es de resolución QHD con Dolby Vision, lo que le da una densidad de 564 puntos por pulgada.

Sony Xperia XZ Premium

El dispositivo goza de una generosa pantalla IPS LCD de 5,46 pulgadas protegida por Gorilla Glass 5 y con una increíble resolución 4K. Esto llamará la atención de muchos, pues las animaciones con las que cuenta son bastante resaltantes al ojo humano.

Este dispositivo viene con Qualcomm Snapdragon 835 acompañado de la GPU Adreno 540, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable a través de tarjetas microSD de hasta 256 GB.

iphone 7

El iPhone 7 y iPhone 7 Plus cuentan con un sistema que es resistente al agua y polvo, con una certificación IP67. Asimismo, notarás que la versión Plus tendrá un doble lente, que ofrece fotos de calidad profesional gracias a su función de telefoto que amplía la profundidad de campo logrando fotos más detalladas. Los dos modelos incluyen estabilización óptica, Quad Led Flash y 12 megapíxeles. Ambos comparten una cámara FaceTime de 7MP HD.

Apple incorporó a sus nuevos smartphone el procesador A10 Fusion que alarga la vida de la batería dos horas más que el 6S para el iPhone 7 y una hora más que el 6S Plus para el iPhone 7 Plus. Asimismo, los equipos ofrecen almacenamientos de 32GB, 128GB y 256GB para sus dos versiones.