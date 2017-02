Smartphone: cómo conseguir la función Always On en tu smartphone

Muchas personas tienden a ver la hora en sus celulares y antes de ello deben encenderlo para así ver el tiempo exacto. Sin embargo, hay programas que te permiten hacerlo sin necesidad de que tengas que estar prendiendo el teléfono.

Si quieres tener la función Always On que te permite ver la hora, fecha, día, clima y hasta algunas notificaciones, debes bajar esta app. Con sólo observar el teléfono, uno se puede enterar de lo que sucede en ese instante.

¿Quieres tenerlo? Aunque no es una aplicación original de Samsung ni de LG, esta te permitirá tener Always On en tu terminal o en cualquier dispositivo que cuentes, incluyendo tablet. Es muy sencillo y no necesitas de rooteo.

GLANCE PLUS

La aplicación Glance Plus es totalmente gratuita y la puedes descargar a través de Google Play. Recuerda que sólo funciona a través del sistema operativo Android.

Esta app imita la característica de Always On que vemos en el Galaxy S7 o en el LG G5, aunque funciona de una manera algo diferente. Mientras que Always On sólo enciende una parte de la pantalla para mostrar la hora y notificaciones varias, Glance Plus enciende toda la pantalla, aunque la parte que no muestra nada la pinta de negro.

Cómo configurarlo: Cuando tengas instalada la aplicación Glance Plus, anda a la zona que dice “Clock” y elige cómo quieres que se muestre el reloj en tu smartphone. Asimismo, en la parte baja de los Ajustes debes ir a la sección “Bright”, la iluminación.

Así es como funciona Glance Plus, la aplicación que imita el Always On o Pantalla Encendida del Samsung Galaxy S7. (Foto: Captura)

No obstante, si quieres tener la pantalla encendida, Glance Plus te ofrece la posibilidad de habilitar esta característica, pero sólo mientras se está cargando, no importa si es mediante USB, conectado a la corriente o de forma inalámbrica. Si activas alguna de estas opciones, cuando se den las condiciones la pantalla permanecerá encendida todo el rato.

Finalmente apaga tu teléfono, ello sin antes activar la aplicación, y notarás el reloj en la pantalla de tu smartphone. Recuerda que para desbloquear el teléfono, siempre debes pulsar el botón encendido, cosa que no se hace en el Galaxy S7.