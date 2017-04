Smartphone: descargamos una aplicación de citas y esto es lo que nos pasó

Muchas veces el príncipe azul puede convertirse en la Bestia. En la actualidad, las personas acceden de forma más fácil a un celular y con ello a todos los riesgos que esta conlleva.

En el Perú, según una encuesta realizada el 2015 por Osiptel, el 74.5 % de la población cuenta con un smartphone dentro de sus bolsillos, cifra que, a diferencia del 2014, se incrementó en un 3 %.

Al tener uno, no solo tiene un bonito dispositivo, sino al internet en sus manos. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando compraste ese último modelo de celular que querías? Pues descargar una serie aplicativos que son encontrados en la Play Store de Google o en iStore, de iPhone. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram son imprescindibles, pero también las aplicaciones de citas que puedes bajar gratuitamente e ingresar con un simple registro.

¿Qué tan seguras son? Una de las cosas que no mide la persona al momento de empezar a “ligar” o buscar pareja son las consecuencias que se esconden detrás. Antes de que chatees, es mejor que conozcas esto.

Cuando usamos Tinder no fue importante colocar nuestras fotos ni datos. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

¿hay riesgos en algunas aplicaciones de citas?

¿Son peligrosas realmente las aplicaciones de citas que se descargan diariamente en los smartphone? Una de las pruebas que hice fue bajar dos aplicaciones de las más conocidas en el mundo homosexual y heterosexual, Grindr y Tinder, respectivamente.

Lo primero que realicé fue colocar mis datos personales (nombre y apodo), un correo electrónico válido, y mi fecha de cumpleaños (edad).

En consecuencia, sin esperar mucho, y en menos de dos minutos, ya estaba dentro de las mismas. Antes de iniciar y ver quiénes están conectados muy cerca de mi ubicación, me pidieron una foto, cosa que me negué a colgarla, aunque tampoco me la exigían.

Pasé una semana utilizándolas solo para visualizar a las personas, sin embargo, sin hacer nada, recibí una gran cantidad de mensajes de diversos usuarios quienes no solo enviaban sus fotos en busca de “una cita”, sino también su ubicación, teléfono, sin antes habérselo pedido o consultado.

Para el abogado especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, Erick Iriarte, no son las aplicaciones las que tienen la culpa, sino la misma población es la que se expone y hace mal uso de ellas.

“Aquí no se trata de endurecer las normas que ya existen en nuestro país, sino que hay una falta de educación de la misma gente en usar las plataformas de cita”, indicó.

Manifestó, a modo de ejemplo, que si en las escuelas les preguntas a los jóvenes si está bien mandarse fotos por Snapchat o por WhatsApp, ellos te van a responder que no hay ningún problema.

“No miden las consecuencias de que una imagen puede salirse de control y difundirse por todos lados, y es posible que sea inevitable evitar su difusión”, indicó.

Iriarte criticó también que la poca veracidad que tienen algunas plataformas de citas para verificar quién hace uso de sus herramientas.

“Se deben fortalecer estas aplicaciones a fin de evitar que alguien pueda falsear datos. Lo que tienen que hacer es una revisión previa de los usuarios y verificar que eres tú. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones que dan servicios no lo hacen”.

qué hacer cuando se intenta falsear información en la app

Lo que nos alertó al crear nuestro perfil en las aplicaciones de Grindr y Tinder, es que cuando colocamos nuestro correo electrónico, en ningún momento nos llegó una confirmación comprobando mi suscripción.

De modo tal que cualquier persona pueda usar dichas apps para sus propios intereses, incluso para acosar. ¿Qué podemos hacer al respecto?

Iriarte nos comentó que si las personas detectan que otro usuario está falseando su información y usan un seudónimo para esconderse detrás de la pantalla “pueden recurrir a las leyes existentes en nuestro país y que nada impide, a pesar de que se de en el mundo de una aplicación, hacer una denuncia del hecho”. Para ello debes hacer lo siguiente:

Si presentaste acoso en las redes, debes reportarlo ante las mismas apps.

Reportarlo a la policía

En caso de que esta no desee registrar una denuncia, ir a la Dirección de Delitos Informáticos (Divindat) de la Dirincri.

Allí que tomen tu testimonio y presentes todas las pruebas que vinculen un tema de acoso y delito en los mensajes que te escribieron.

Lo mismo nos sucedió con una aplicación gay. No comprobaba si realmente era yo el que me suscribía u otra persona. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

un ejemplo de aplicación positiva

¿Entonces le temo a las aplicaciones de citas? No. Eres tú quien decide a quién hablarle y a qué persona no, así nos comentó Pedro Neira, CEO de Mi Media Manzana, una de las aplicaciones peruanas que ya se ha expandido en Latinoamérica y que ha unido varias parejas.

Neira afirmó que hoy más de 500 mil personas tienen un perfil en la plataforma de búsqueda de parejas que fue lanzada en nuestro país en el 2014. “Incluso ya se han registrado casos de matrimonios entre peruanos y mexicanos”.

El ejecutivo indicó que la gran diferencia de sus competidores es que Mi Media Manzana tienen a usuarios que buscan una relación a largo plazo y no pasajera. Asimismo, cuenta con dos principios de seguridad básicos que deben ser imitados por otras apps.

“Lo primero es que el perfil de un usuario nuevo se vincula directamente con Facebook, tomando datos que no son fasificables. Segundo, que las fotos que son subidas a su perfil son revisadas manualmente por nuestro personal”, puntualizó.

Por lo que la seguridad en dicha aplicación, que ha sido descargada varias veces de Google Play, cuenta con un certificado de seguridad por parte de Google y mayor confianza en las personas. “Todos sus datos están protegidos”, detalló.

