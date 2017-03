Smartphone: así puedes saber si alguien te vigila a través de tu celular

¿Alguna vez has notado que alguien estaba realizando llamadas que tu nunca has hecho a través de tu smartphone? ¿Notaste que alguien envió un mensaje de texto sin que tu te hubieras levantado de tu silla a hacerlo? ¿Notaste que te suscribieron a un servicio que no contrataste?

Para saberlo debes usar una serie de códigos. Estos te permitirán descubrir si tienes el desvío de llamadas, mensajes de texto y otros datos habilitada.

**#21#*: En la pantalla verás el estatus de todo tipo de desvíos y el número de teléfono al cual van redireccionados los datos. Así que si encuentras otro número, debes reportarlo de inmediato.

**#62#*: Marca este número para conocer a dónde se desvían tus llamadas, mensajes de texto y datos si no te pueden contactar por teléfono. Lo más probable es que tengas habilitado el desvío a uno de los números de teléfono de tu operador telefónico (buzón de voz).

**#06#*: Es para saber tu código IMEI . Con él podrás, por ejemplo, localizar tu celular en caso te lo roben.

Existen códigos especiales que te ayudan a rastrear tu ubicación así como también descubrir si alguien te está espiando. Para comprobarlo, debes tener instalada la aplicación de netmonitor. Introduce uno de estos códigos:

Para iPhone: 3001#12345#

Para Android: ##4636#*#* o ##197328640#*#*

Ahora ya lo sabes, es mejor conocer si en realidad te están espiando desde otro lugar antes de que tu recibo llegue con más saldo de lo que dispones y a las finales termines pagando por alguien.