Smartphone: así es el primer celular inteligente de la historia

Los smartphones cada vez invaden nuestras vidas. Muchos no se pueden despegar del teléfono a fin de no perderse nada de sus redes sociales, el último mensaje de WhatsApp o quieres colgar tu foto que te acabas de tomar para así obtener varios “me gusta” en menos de un minuto. Pero esto no lo hacías hace 10 años.

¿Cuál es el primer smartphone de la historia? Muchos piensan que Apple fue el que lanzó el modelo de teléfono inteligente, pues su concepto de pantalla táctil de mayor tamaño y conectado a internet, pudo lograr romper esquemas con los modelos anteriores de los móviles tradicionales. Pero eso no fue así.

Aunque su nombre no te suene conocido, el IBM Simon Personal Comunicator fue el primer smartphone de la historia. Aunque su aparición se remonta en 1992, recién fue comercializado en 1994 con muy pocas unidades.

Contaba con una pantalla monocroma de 160×293 píxeles, y era posible dibujar en ella con el stylus incluido. Asimismo traía un pequeño screen táctil y diversos botones para acceder a la hora, mirar el calendario, tus contactos, marcar un número, etc. Pero sólo duró muy poco. Asimismo contaba con 1 MB de RAM y 1 MB de almacenamiento. En 1995 ya no se vendió más.

La empresa que tenía la autorización para distribuirlo fue BellSouth Celular, quien ofrecía al Simon en 15 estados de estados unidos, por 899 dólares con un contrato de servicio de dos años y también por 1,099 mil dólares sin contrato, es decir, prepago.