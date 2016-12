Google Play: los 5 juegos que más se han jugado el 2016

El año 2016 será recordado por ser uno de los que más videojuegos trajo. Además marcó el inicio para que algunas personas se introduzcan en el mundo de estas adictivas aplicaciones. ¿Sabes por qué?

Uno de los más representativos de 2016, cómo no, es Pokémon GO. La aplicación no ha pasado desapercibida por casi nadie, consiguiendo en numerosas ocasiones titulares en las noticias. Sin embargo no es este el único juego que ha marcado el 2016. Aquí te mencionamos algunos.

Pokémon GO: El juego más representativo de 2016 y que, posiblemente, haya marcado a toda una generación de nuevo. Se trata, como no podía ser de otra manera, de Pokémon GO, el famosísimo juego de realidad aumentada en el que el objetivo es atrapar criaturas utilizando Pokéball.

Alto’s Adventure: Nos presenta las aventuras de Alto y sus amigos, que con su tabla de snowboard tienen que capturar a sus llamas que se han escapado por la montaña.

Clash Royale: Clash Royale batió todo tipo de récords el día que fue desvelada en la tienda de aplicaciones de Google. El juego consiguió enganchar en poco tiempo a millones de personas gracias a su adictiva dinámica y uso de personajes conocidos de títulos anteriores.

Hill Climb Racing 2: Al igual que la saga anterior, esta trae a la mesa un nuevo modo multijugador con el que se puede retar a gente de todo el mundo, además de una gran cantidad de coches nuevos y diferentes entornos en los que desafiar a tus amigos.

Slither.io: Esta aplicación en la que debes controlar un gusano gigante con el objetivo de absorber a otros es altamente adictiva, característica en parte culpable de su éxito.

