Se le mandó por WhatsApp, pero ella le contestó de esta forma

¿Alguna vez tu amigo te ha sorprendido con una declaración de amor sin que tú te lo esperaras? Pues esta chica recibió ese inesperado mensaje por WhastsApp y no creerás lo que le contestó.

Ambos sostenían una conversación bastante amigable, hasta que él le dijo “Oye, me gustas”, acompañado de un emoji de corazones. Ella le dice “WTF”. En un principio él le se sintió herido porque pensó que era un insulto.

Al final ella le revela lo que realmente quiso decir con la palabra “WTF”. Seguro que con esta respuesta insólita te sentirás identificado.

Mira cómo acabó la conversación que se ha vuelto viral en las redes sociales. Cabe resaltar que WhatsApp es la aplicación que cuenta con más de 700 millones de usuarios activos al mes, esta se usa para mandar mensajes a familiares, compañeros, media naranja, etc.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3