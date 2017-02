San Valentín: estos son los mejores regalos tecnológicos, según ASUS

¿Quién dijo que solo las rosas, peluches, cenas y los chocolates son las únicas opciones de regalo en esta fecha? Según el último reporte de Linio, el 46% de compras en San Valentín se realizan en la categoría de Tecnología, por lo que la tendencia a adquirir un dispositivo tecnológico va en crecimiento en el Perú.

En este contexto, ASUS, uno de los principales fabricantes a nivel global de smartphones y laptops, tiene disponible para el mercado la línea ZENVOLUTION, la más reciente innovación en dispositivos móviles y portátiles para todos los gustos. Entre ellos desatacan:

Zenfone Go

El Zenfone Go es un smartphone muy accesible para todos los usuarios que deseen adquirir un nuevo celular con especificaciones destacables. Viene con diseño de pantalla de 5”, equipado con una cámara PixelMaster de 8MP con apertura f / 2.0, un sistema de doble SIM, batería potente de larga duración y con un ajuste ergonómico para un agarre más natural. Y por este día festivo, ASUS lo presenta con una súper promoción en tiendas Ripley, en donde podrás llevar el Zenfone Go más 01 memoria Lexar SD de 16GB a tan solo S/. 399.00.

Es una perfecta combinación para almacenar hasta 8 horas de video de alta definición, 24800 fotos o 14,200 canciones. Además, incluye un adaptador SD. El equipo está disponible en color Rojo Glamour.

Zenbook 3

Es la reciente ultrabook de ASUS galardonada con el Good Design 2016, una de las más poderosas del mundo equipada con procesadores Intel de 7ª generación, 16GB de RAM, 1 TB PCle® x4 SSD y un potente sistema de audio de altavoces quad por Harman Kardon. Está fabricada de aleación de aluminio de grado espacial, pesa menos de 1 kg. y cuenta con un chasis magnífico con bordes dorados de corte diamante. Posee una pantalla de 12,5 pulgadas de alta resolución y un recubrimiento de borde a borde más resistente con el sistema Corning® Gorilla® Glass 4.

De esta manera, la marca taiwanesa quiere acercar a los usuarios y amantes de la tecnología, diseño y performance, estos dispositivos Premium en su categoría y que pueden convertirse en el obsequio más valorado por las parejas en este San Valentín. Todos los equipos pueden encontrarlos en tiendas por departamento como Ripley, Saga Falabella y Oeschle.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: usó canción de Marc Anthony para trolear a su novia y ella le dio una lección

Pokémon GO: estos son los smartphone que se congelan con la última actualización

Las 10 peores fotos que puedes subir a Facebook por San Valentín

Snapchat: crea la historia más triste de San Valentín y es viral

Facebook Messenger y el truco por San Valentín que pocos notaron