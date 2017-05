Samsung presenta en Perú los nuevos Galaxy A (2017) y así lucen

Samsung confirma el lanzamiento de los últimos smartphone de la serie Galaxy A, los cuales cuentan con un diseño Premium, ofrecen un gran rendimiento e incorporan una cámara totalmente renovada. Se tratan del A3, A5 y A7.

Estos dispositivos tienen algunas características que tienen los smartphone de gama alta y que son implementados a fin de que no solo las personas puedan disfrutar de estas mejoras, sino también cuidar el bolsillo. Entre algunas especificaciones nuevas encontramos las siguientes:

Cámara mejorada para capturar grandes historias: La línea Galaxy A (2017) permite obtener fotos de alta calidad, gran resolución y con colores reales gracias a su poderosa cámara posterior de 16 MP con enfoque automático. Además, gracias a su lente con apertura focal de F1.9, se podrá capturar esos momentos inolvidables incluso en condiciones de baja luz.

Creatividad sin límites: Los nuevos Galaxy A (2017) ofrecen opciones creativas para enriquecer esos momentos especiales. Los usuarios podrán mejorar o darle vida a sus fotos añadiendo color gracias a los filtros de cámara prestablecidos. Además, es posible cambiar entre los diferentes modos instantáneos para tomar la mejor foto.

Mejores selfies: Con los nuevos Galaxy A (2017) se puede capturar las imágenes más nítidas y con colores sorprendentes, ya que están equipados con una cámara delantera de 16 megapíxeles. Nunca ha sido más fácil tomarse un selfie, tan solo basta con tocar en cualquier lugar de la pantalla (botón flotante) para sacar la mejor foto. Además, es posible utilizar la pantalla como un flash delantero para lograr selfies más brillantes.

Disfruta de la nueva serie A sin preocupaciones: La línea Galaxy A (2017) ha sido diseñada para simplificar nuestra vida, ya que nos ayudará a afrontar los problemas cotidianos. Por ejemplo, los Galaxy A (2017) tienen resistencia al agua y al polvo (certificación IP68) lo que les permite soportar elementos como lluvia, sudor, arena y polvo. Es la primera vez que Samsung incluye esta característica exclusiva de la línea Galaxy S en la serie Galaxy A.

Por otra parte, la memoria disponible no será un problema, los Galaxy A (2017) cuentan con 32 GB de memoria interna y también soportan tarjetas microSD de hasta 256GB, ideal para almacenar todas las fotos, videos, música y juegos. Además, Galaxy A (2017) está equipado con una batería de 3,000 mAh para brindar mayor autonomía, complementado con la carga inalámbrica rápida.

Finalmente, el Galaxy A (2017) está equipado con un puerto USB Tipo C de fácil conectividad. Además, la función Always on Display para que los usuarios accedan a las notificaciones sin necesidad de desbloquear el teléfono, ahorrando así tiempo y batería.