Samsung Galaxy S8: ¿smartphone tendrá doble cámara? Esto es lo que sabemos

Conforme se acerca la fecha de presentación del Samsung Galaxy S8, muchos rumores empieza a circular. Hace unos meses se especuló que el nuevo smartphone de la compañía surcoreana no tendrá una versión con doble cámara, pero esto parece tomar vida nuevamente.

Se conoce hasta el momento que tendrá escáner iris, sin embargo, hay algo que se ha descubierto en los últimos días y es que ahora parece que la versión Plus del dispositivo tendrá doble cámara tal como sus competidores Huawei y LG.

¿Es oficial? Tal parece que sí. Hasta el momento los renders solo mostraban la parte frontal del celular, pero un tweet de Exynos dejó al descubierto lo que tiene detrás el dispositivo: doble cámara.

El Tweet en concreto se publicó el día 6 de marzo. Exactamente decía: toma excelentes fotografías. Exynos 8895 con DuallSP para doble cámara. Este mismo Tweet viene acompañado de una imagen, donde podemos ver una doble cámara, en lo que parece un Samsung Galaxy S7.

Hay posibilidades de que el modelo Plus incorpore este sensor. Aunque ya hemos visto imágenes filtradas de la parte trasera, estas podrían pertenecer al modelo normal, y no al Plus. Por otra parte, la cuenta de Exynos solo podría estar anunciando una de las nuevas características de su próximo procesador estrella. Pero no significa que el Galaxy S8 lo incorpore.